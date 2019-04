Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Restaurant brennt vollständig aus -Feuerwehr rettet 2 Personen

Düsseldorf (ots)

27.04.2019 - 12:55 Uhr- Benderstraße, Gerresheim

Eine Feuermeldung aus einem italienischem Restaurant in Gerresheim hatte einen umfangreichen Einsatz zu folge. Die Leitstelle der Feuerwehr entsandte die Feuerwachen Gerresheim, Flingern und Derendorf, den Führungsdienst sowie den städtischen Rettungsdienst mit Notarzt zu der gemeldeten Adresse.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern und der Eingangstür des Restaurants in dem zweigeschossigen Gebäude. Auch der Treppenraum wurde stark beschädigt und konnte nicht mehr genutzt werden. Sofort begannen Einsatzkräfte mit Löschmaßnahmen. Aus dem Erdgeschoss und mit einer Drehleiter aus dem Dachgeschoss konnten je 1 Person gerettet werden. Die geretteten Personen wurden vom Rettungsdienst behandelt. Alle weiteren Mitarbeiter und Gäste konnten sich vorher in Sicherheit bringen. Mehrere Löschtrupps wurden in das Gebäude geschickt um den Brand zu bekämpfen. Weitere Einsatzkräfte kontrollierten die angrenzenden Gebäude. Der Brand im Gebäude musste mit mehreren Löschrohren bekämpft werden. Der Entstördienst der Stadtwerke schaltete den Strom sowie die Gaszufuhr des betroffenen Gebäudes ab. Die Ermittlung der Brandursache wird von der Polizei durchgeführt. Während der Löschmaßnahmen verletzten sich zwei Feuerwehrangehörige leicht. Im Einsatz waren insgesamt 45 Feuerwehrmänner, der Einsatz dauerte 2:30 h und der Sachschaden wird auf ca. 35.000 EUR geschätzt. Es wurde niemand verletzt. Während des Einsatzes kam es auf der Münsterstraße zu Verkehrsbehinderungen.

