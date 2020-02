Polizei Paderborn

POL-PB: Tödlicher Arbeitsunfall auf Autobahnbaustelle

Borchen (ots)

(mb) Im Bereich der A33-Baustelle bei Borchen ist am Mittwochmorgen ein Bauarbeiter von einem Lastwagen überfahren und tödlich verletzt worden.

In dem Baustellenbereich auf der Richtungsfahrbahn Bielefeld in Höhe des Industriegebiets Borchen werden derzeit Fahrbahnerneuerungen durchgeführt. Die Richtungsfahrbahn ist gesperrt. Der Verkehr läuft über die Gegenfahrbahn. Gegen 07.50 Uhr setzte der Fahrer eines Tanklastwagens, der die Baumaschinen mit Kraftstoff belieferte, im Baustellenbereich zurück. Dabei wurde ein Bauarbeiter (53) vom Lkw-Heck erfasst. Der Mann stürzte und wurde zwischen den Zwillingsreifen der Hinterachse eingeklemmt. Um den schwerstverletzten Mann zu befreien, musste von der Feuerwehr ein Kranwagen angefordert werden. Ein Notarzt war eingesetzt. Noch während der Rettungsarbeiten erlag der 53-Jährige aus dem Kreis Warendorf seinen Verletzungen. Die Polizei schaltete zu ihren Ermittlungen am Unglücksort das Amt für Arbeitsschutz ein.

