POL-MG: Kreditkarte bei Einbruch entwendet

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Einbruch in eine Mietwohnung im Stadtteil Schmölderpark ist eine Kreditkarte erbeutet worden. Die Tat war entdeckt worden, nachdem ein Holzkeil an der Eingangstür der Wohnung den Zugang erschwert hatte.

Die unbekannten Täter waren irgendwann zwischen Donnerstag, 20. Februar, 10.30 Uhr, und Montag, 24. Februar, 8.30 Uhr, über ein Regenfallrohr auf einen Balkon im ersten Obergeschoss einer Mietwohnung an der Straße Am Katharinenhof geklettert. Sie machten sich an einer Balkontüre zu schaffen. Letztlich hebelten sie die Glasfüllung der Tür auf. Sie griffen in das Innere und entriegelten die Türe. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus einem Schrank die Karte entwendet.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte diese der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 melden. (ds)

