Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Exhibitionist in der Bramscher Straße

Osnabrück (ots)

Ein unbekannter Mann zeigte sich am Sonntagnachmittag in schamverletzender Weise einer 69-Jährigen in der Bramscher Straße. In Höhe der Einmündung zur Wittkopstraße stand der Täter gegen 16:55 Uhr in einer Hofeinfahrt mit heruntergelassener Hose und erigiertem Glied. Er nahm keine Handlungen vor, blickte das Opfer aber an.

Beschrieben wird der unbekannte Mann wie folgt:

- ca. 180 cm groß

- ca. 35 Jahre alt

- muskulös, sportlich

- braune Haare

- gepflegtes Äußeres

- schwarze Hose

- schwarzes Oberteil

- schwares Basecap

Hinweise zu dem Vorfall oder der beschriebenen Person werden unter der Rufnummer 0541/327-2215 entgegengenommen.

