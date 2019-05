Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - versuchter Einbruch in Bäckereifiliale - Täter gelangten nicht ins Gebäude

Bergkamen (ots)

In der Nacht zu Montag (27.05.2019) versuchten unbekannte Täter die Eingangstür einer Bäckereifiliale an der Jahnstraße aufzuhebeln. Als dieses nicht gelang, versuchten sie die Scheibe der Tür einzuwerfen. Diese wurde jedoch nur beschädigt, so dass niemand in die Filiale gelangen konnte.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Bergkamen unter der Rufnummer 02307 921 7320 oder 921 0.

