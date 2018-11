POL-MA: Schwetzingen: Zwei Einbrüche am Samstagnachmittag/-abend - Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen jeweils durch Aufhebeln der Terrassentüre in Objekte im Schälzigweg bzw. in der Zähringerstraße brachial ein. Sämtliche Räumlichkeiten wie auch Behältnisse wurden von den Einbrechern durchsucht und bisherigen Angaben zufolge Schmuck in Höhe von mehreren hundert Euro sowie Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro gestohlen.

Die Bewohner des Hauses im Schälzigweg waren zwischen 17 und 21 Uhr außer Haus. Die Tatzeit in der Zähringerstraße war am Samstag zwischen 15 und 23 Uhr.

Die Polizei wurde unverzüglich von den Einbrüchen in Kenntnis gesetzt. Zeugen, die zu den fraglichen Zeiten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/2880, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, aufzunehmen.

