Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Sachbeschädigung im Kirchhainer Fasanenweg

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kirchhain: Autoscheiben eingeschlagen

Etwa 1.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Mercedes nach einer Sachbeschädigung im Fasanenweg. Zwischen 15.00 Uhr am Mittwoch (20. Mai) und 14.50 Uhr am Donnerstag (21.Mai) schlugen Unbekannte die Front- und Heckscheibe der schwarzen A-Klasse offenbar mit einem Stein ein. Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation in Stadtallendorf unter 06428-93050.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell