Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Wem gehören die Eternitplatten?

Bild-Infos

Download

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gladenbach - Wem gehören die Eternitplatten?

Die Demontage und Entsorgung von asbesthaltigen Eternitplatten unterliegen strengen Regeln und sind oftmals kostspielig. Ob dieser Umstand einem Unbekannten bewusst ist oder ob dieser sich für eine "kostengünstigere" - aber unerlaubten - Möglichkeit entschieden hat, bedarf weiterer Ermittlungen. Der Unbekannte hatte mehrere offenbar asbesthaltige Eternitplatten in der Bahnhofstraße abgelegt und mit einem Schild "Zu verschenken" gekennzeichnet. Ein Zeuge stellte die Platten Mittwochvormittag (20. Mai) fest und informierte die Polizei. Wer kann Angaben zur Herkunft der Eternitplatten machen? Hinweise bitte an die Polizeistation in Biedenkopf unter 0646192953-0.

(In der digitalen Pressemappe finden Sie ein Lichtbild)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell