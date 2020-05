Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrecher im Bahnhofsweg aktiv;Eine Kontrolle - Drei Delikte;Außenspiegel kaputt - Lkw mit Auflieger gesucht;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Einbrecher im Bahnhofsweg aktiv

Weimar/Niederweimar: Eine Lagerhalle sowie eine Tischlerei gerieten in der Nacht auf Dienstag, 19. Mai, in das Visier von Einbrechern. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zugang in die zwei Objekte im Bahnhofsweg, um nach geeigneter Beute zu suchen. Lediglich in der Tischlerei hatten die Diebe Erfolg und stahlen Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Eine Kontrolle - Drei Delikte

Stadtallendorf: Nach einer Verkehrskontrolle am Dienstagnachmittag, 19. Mai, mussten die Ordnungshüter gleich mehrere Anzeigen schreiben. Die Beamten kontrollierten den Rollerfahrer im mittleren Alter in der Innenstadt und fassten danach in ihrem Bericht zusammen: Keine Fahrerlaubnis mehr vorhanden, abgelaufenes Kennzeichen montiert und somit kein Versicherungsschutz, Drogenvortest auf Amphetamin positiv. Nach der Blutentnahme durfte der Mann den Heimweg zu Fuß antreten.

Außenspiegel kaputt - Lkw mit Auflieger gesucht

Wetter: Einen Schaden von 500 Euro hinterließ ein Brummifahrer am Dienstag, 19. Mai, in der Fuhrstraße. Der Unbekannte bog gegen 11 Uhr mit seinem Lkw samt Auflieger nach links in der Schulstraße ab und touchierte dabei den Außenspiegel eines geparkten Daimler Benz Kombi. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

