Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zaun zerschnitten+++Kennzeichen gestohlen+++Ohne Führerschein unterwegs+++Mutmaßlicher Diebstahl geklärt+++Cafegäste beleidigt+++Unfälle und Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf - Zaun zerschnitten

Unbekannte zerschnitten am vergangenen Wochenende den Zaun eines Schulgeländes in der Straße "Am Lohpfad". Zwischen 12.00 Uhr am Freitag (15. Mai) und 07.00 Uhr am Montag (18. Mai) machten sie sich vermutlich mit einem Werkzeug am Maschendrahtzaun zu schaffen. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Haben sich im Tatzeitraum Personen auf dem Schulhof aufgehalten? Hinweise bitte an die Polizeistation in Stadtallendorf unter 06428/9305-0.

Marburg - Kennzeichen gestohlen

In der Chemnitzer Straße stahlen Unbekannte bereits in der vergangenen Woche die Kennzeichen eines Renaults (MR-WZ 906). Der weiße Master stand dort zwischen 15.00 Uhr am Donnerstag (14. Mai) am Freitag (15. Mai). Hinweise bitte an die Polizeistation in Marburg unter 06421/406-0.

Neustadt - Tests positiv auf Alkohol und Drogen

Bei einer Verkehrskontrolle verliefen zwei Tests bei einer 24-jährigen Fahrerin aus dem Vogelsbergkreis positiv. Sie fiel einer Polizeistreife gegen 20.45 Uhr in der Hindenburgstraße auf. Die Beamten stellten Alkoholgeruch bei der Fahrerin fest. Die Renaultfahrerin pustete fast ein Promille. Ein Drogenvortest reagierte bei ihr positiv auf Kokain. Nach der Blutprobenentnahme auf der Wache entließen die Ordnungshüter sie wieder.

Bad Endbach: Mutmaßlicher Diebstahl schnell geklärt

Der mutmaßliche Diebstahl eines Laptops ließ sich glücklicherweise schnell klären. Ein 46-jähriger Mann aus Bad Endbach zeigte der Polizei den Diebstahl eines Laptops und weiteres Zubehör aus seiner Wohnung an. Kurios war nur, dass die Kriminalpolizei keinerlei Aufbruchsspuren vorfand. Nach dem die zivilen Ermittler den vermeintlichen Tatort verließen, vertrauten sich die Kinder ihrem Vater an. Sie wollten ihrem Vater einen Streich spielen und hatten die Gegenstände versteckt.

Daupthetal - Berauschter Fahrer ohne Führerschein unterwegs - Anzeige gegen Halterin

Ohne Führerschein war Montagabend (18. Mai) offenbar ein unter Drogeneinfluss stehender Mann aus Gießen unterwegs. Gegen 23.20 Uhr kontrollierte ihn eine Streife in der Neuen Landstraße in Buchenau. Ein Drogentest verlief bei dem 34-Jährigen positiv auf Kokain. Bei der weiteren Überprüfung, stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Nicht nur gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, sondern auch gegen die Halterin - seine Lebensgefährtin, da sie die Fahrt offenbar zuließ.

Marburg: Mehrere Gäste beleidigt - Zeugenaufruf

Auf dem Aulaplatz in der Universitätsstraße beleidigte am Montag (18. Mai) ein 33-jähriger Deutscher aus Marburg mehrere unbekannte Cafegäste als "Nazis. Die Ermittlungen des Staatsschutzes zu den Hintergründen dauern an. Die Polizei sucht nach den Gästen und bittet um Kontaktaufnahme mit der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0.

Stadtallendorf: Scheibenwischer verbogen

Einen Schaden an seinem Scheibenwischer beklagt der Besitzer seines Fords. Unbekannte hatten am Samstag zwischen 13.00 und 14.00 Uhr die Scheibenwischer des in der Holzackerstraße geparkten weißen Focus verbogen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Stadtallendorf unter 064289305-0.

Marburg: Fahrrad beschädigt - Verursacher flüchtig

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag (18.Mai) zwischen 11.15 Uhr und 12.10 Uhr ein Fahrrad auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße "Im Schwarzenborn". Vermutlich beim Rückwärtsfahren beschädigte der Unbekannte das geparkte Lastenfahrrad. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg unter Tel. 06421/4060.

Marburg: Radfahrer vor Cineplex angefahren

Eine 25-jährige Frau fuhr am Montag (18.Mai) gegen 14.30 Uhr mit einem Fahrrad die Biegenstraße in Richtung Volkshochschule. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vom Taxistreifen auf die Biegenstraße ein und stieß dabei mit der 25-Jährigen zusammen. Die Radfahrerin verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unbekannte entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Vermutlich handelt es sich um ein silbernes Fahrzeug. Wer kann Angaben zu dem silbernen Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg unter Tel. 06421/4060.

Amöneburg: Niesanfall führt Unfall?

Am Montag (18.Mai) gegen 15.17 Uhr kam es auf der Landesstraße L3048 zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten. Ein 52-jähriger Mann fuhr von Roßdorf nach Amöneburg als er plötzlich niesen musste. Dabei verriss er das Lenkrad, kam auf die Gegenfahrbahn und schleuderte über die rechte Fahrbahn in den Graben. Schließlich überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen. Dabei verletzte sich der 52-Jährige und sein 16-jähriger Mitfahrer leicht. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf unter Tel. 06428/93050.

Biedenkopf: Radfahrer überquert Bundesstraße

Zu einem Unfall kam es am Montag (18.Mai) gegen 16.45 Uhr auf der Bundesstraße B62. Ein 79-jähriger Mann überquerrte mit seinem Pedelec die B62 von dem Feldweg "An der Stelle" zu dem Feldweg "An der Müllerseite", um in Richtung Biedenkopf-Kombach zu fahren. Eine 49-jährige Frau befuhr die B62 von Buchenau in Richtung Biedenkopf-Eckelshausen. Sie versuchte noch abzubremsen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Dabei verletzte sich der 79-Jährige schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 49-Jährige verletzte sich leicht. Während der Rettungsmaßnahmen war die B62 vollgesperrt. Die Polizei veranlasste eine Rundfunkwarnmeldung. Der Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf unter Tel. 06461/912950.

Gladenbach: Unfall im Begegnungsverkehr

Zu einem Unfall im Begegnungsverkehr kam es Montagabend (18.Mai) gegen 19.17 Uhr auf der Kreisstraße K73 bei Damshausen. Ein 57-jähriger Mann mit einem Audi fuhr von Friedensdorf nach Damshausen. Plötzlich kam ihm in einer Kurve ein 18-Jähriger mit einem Motorrad offenbar auf seinem Fahrstreifen entgegen. Der Audi-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand nur geringer Sachschaden. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen zum Unfallhergang bittet die Polizei um Hinweise. Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet und kann Angaben dazu machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf unter Tel.06461/92950.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell