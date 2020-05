Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Marburg - Zwei Eigentümerinnen von Fahrrädern gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg:

Die Polizei in Marburg sucht nach den Eigentümerinnen von zwei Damenrädern. Am Sonntagvormittag (17. Mai) stellten Polizisten nach einem Hinweis zwei beschädigte Fahrräder im Spiegelslustweg sicher. Ein Rad ist silberfarben und vom Hersteller KREIDLER, das andere ist Rot und von NOBLESS. Hinweise auf eine Straftat haben sich nach bisherigen Erkenntnissen nicht ergeben. Die Eigentümerinnen werden gebeten, sich mit der Polizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

(In der digitalen Pressemappe finden sie zwei Fotos)

Sabine Richter

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell