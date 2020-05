Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Landkreis Marburg-Biedenkopf - Blutentnahmen bei vier Fahrzeugführern

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gladenbach/Neustadt/Stadtallendorf/Münchhausen:

Am vergangenen Wochenende endeten die Fahrten von vier Fahrzeugführern mit Blutentnahmen auf der Polizeiwache.

Polizisten erwischten Samstagvormittag (16. Mai) gegen 10.00 Uhr einen 30-jährigen Rollerfahrer in Gladenbach-Weidenhausen. Der führerscheinlose Mann stand offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Die Ergebnisse der Blutuntersuchung wird in einigen Tagen Aufschluss darüber geben.

Mit 1,24 Promille geriet Sonntagnachmittag (17. Mai) gegen 17.15 Uhr in der Niederrheinischen Straße in Stadtallendorf ein 31-jährige Autofahrer in eine Kontrolle. Nach seiner Blutentnahme konnte er die Polizeiwache wieder verlassen.

In der Königsberger Straße in Neustadt fanden Ordnungshüter Sonntagabend (17. Mai) gegen 21.15 Uhr bei einem 29-jährigen Radfahrer Haschisch und Marihuana. Er räumte den Konsum eines Joints sowie Alkohol ein. Die Beamten nahmen ihn mit zur Wache.

Offenbar in Schlangenlinien war am Sonntagabend (17. Mai) ein 28-jähriger Audifahrer auf der Bundesstraße 252 zwischen Ernsthausen nach Münchhausen unterwegs. Gegen 23.00 Uhr meldeten Zeugen einen Autofahrer, der auf der Strecke nicht nur schlangenlinienfahrend unterwegs war, sondern auch mehrfach in den Gegenverkehr geriet. Dabei sollen entgegenkommende Fahrzeugführer abgebremst haben. Die Zeugen verloren ihn dann an einem Bahnübergang zwischen Ersnthausen und Münchhausen aus den Augen. Die Ermittlungen der Polizei führten dann zu dem 28-Jährigen aus Münchhausen. Da ein Nachtrunk nicht auszuschließen war, wurden bei ihm zwei Blutproben durchgeführt.

Im letzteren Fall sucht die Polizei nach weiteren Geschädigten. Wer war Sonntagabend auf der B252 zwischen Münchhausen unterwegs und mussten aufgrund eines entgegenkommenden Autos abbremsen? Hinweise bitte an die Polizeistation in Marburg-Biedenkopf unter 06421/406-0.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell