POL-MR: Betrüger festgenommen; Unterschlagene E-Bike´s bleiben verschwunden - Mutmaßlicher Täter ermittelt; 4 x Drogen 1 x Alkohol; Vorfall "Im Boden" - Polizei sucht Zeugen

Cappel - Betrüger festgenommen

Die Zivilfahnder der Kripo Marburg nahmen am Donnerstagmittag (14. Mai) gegen 12 Uhr in der Rentmeisterstraße einen mutmaßlichen Betrüger vorübergehend fest. Sein vorangegangener wie erfolgloser Fluchtversuch war verbunden mit einem Sturz und wegen der völligen Verausgabung auch mit einem Erbrechen. Der wohnsitzlose 28 Jahre alte Mann steht unter dem Verdacht, Waren auf fremde Namen und Anschriften bestellt und die Pakete entsprechend abgefangen zu haben. Außerdem wies sich der Mann mit einem total gefälschten angeblich österreichischen Ausweisdokument aus. Bei dem Versuch das Paket am 14. Mai abzufangen griffen die Ermittler zu. Sie stellten das bestellte hochwertige Mobiltelefon sicher. Ausreichende Haftgründe lagen gegen den Mann nicht vor, sodass die Kripo ihn nach den Maßnahmen und Einbehalten einer Sicherheitsleistung wieder entließ.

Landkreis - Unterschlagene E-Bike´s bleiben verschwunden - Mutmaßlicher Täter ermittelt (Bezug: Presseinformationen v. 08 und 12. Mai)

Ein polizeibekannter 36 Jahre alter Mann aus dem Ostkreis steht unter dem dringenden Verdacht zwischen dem 22. April und dem 08. Mai, drei E-Bike´s im Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro unterschlagen zu haben. Er hatte Kaufinteresse vorgetäuscht, wie sich herausstellte leere und wertlose Pfandutensilien hinterlassen und war nach den Probefahrten nicht zurückgekehrt. Bei der Durchsuchung am Mittwoch, 13. Mai stellte die Polizei Beweismaterial wie zur Tatzeit getragene Kleidung sicher. Außerdem ließen sich Teile der bei den Fahrradhändlern hinterlegten Pfandgegenstände zuordnen. Nach den Erkenntnissen handelte der Mann, um seinen Betäubungsmittelkonsum zu finanzieren. Zum Verbleib der Fahrräder schwieg er. Die Ermittler vermuten einen zeitnahen, bereits getätigten Verkauf. Die Fahndung nach den unterschlagenen Mountainbikes, ein Superior eXF 939, ein schwarz blaues Haibike SDURO Hard Nine 5.0 und ein schwarz weiß blaues Haibike SDURO Full Seven LT 5.0 dauert an. Hinweise zum Verbleib der Räder bitte an die Polizei Kirchhain, Tel. 06428/930565 oder Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Landkreis - 4 x Drogen 1 x Alkohol

Und wieder fielen Fahrzeugführer auf, weil sie unter dem Einfluss von Betäubungsmittel oder Alkohol fuhren. In Cölbe stoppte die Polizei gegen 14.45 Uhr einen Zweiradfahrer, weil am Krad kein Kennzeichen war. Zwar konnte der 30 Jahre alte Fahrer eine aktuelle Versicherung des Kleinraftrades nachweisen, allerdings ergaben sich Hinweise, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel fuhr. Das gleiche Bild ergab sich für die vorausgefahrene Autofahrerin, die als Begleiterin des Zweiradfahrers freiwillig bei der bemerkten Kontrolle angehalten hatte. Der Drogentest reagierte jeweils positiv, sodass eine Richterin letztlich die notwendigen Blutproben anordnete. Die Fahrzeuge mussten anschließend stehen bleiben. In Stadtallendorf gab die 27 Jahre alte Fahrerin eines Autos sofort zu, am Tag Marihuana konsumiert zu haben. Einen als "Nachschub" mitgeführten zweiten Joint händigte die Frau sofort aus. Ihr Drogentest bestätigte ihre Aussage. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und veranlasste die Blutprobe. Die Frau muss sich wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss sowie wegen Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten. Letzteres gilt auch für ihren Beifahrer. Bei dem 28-Jährigen stellte die Polizei weitere geringen Mengen Betäubungsmittel sicher. Wegen des Fahrens unter dem Einfluss und wegen des Besitzes von berauschenden Mitteln muss sich auch ein 20 Jahre junger Mann aus dem Hinterland verantworten. Seine erste Kontrolle durch die Polizei am Freitag, 15. Mai, um 01.30 Uhr, endete damit gleich mit einer Blutprobe, Strafanzeigen und einer Untersagung der Weiterfahrt. Sein Drogentest reagierte positiv. Seine mitgeführten Amphetamine und das Marihuana stellte die Polizei sicher. Das Auto blieb am Kontrollort in Niedereisenhausen stehen. In der Nacht zum Freitag, um 00.15 Uhr, stoppte die Polizei Stadtallendorf in der Michele-Ferrero-Straße dann noch einen Pkw. Der Alkotest des 21 Jahre jungen Fahrers aus dem Vogelsbergkreis zeigte über 1,1 Promille. Die Polizei stellte den Führerschein sicher und veranlasste die Blutprobe.

Fronhausen - Vorfall "Im Boden" - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen eines Geschehens, dass sich am Donnerstagabend, 14. Mai, gegen 20.40 Uhr, vor dem Wohn- und Geschäftshaus Im Boden 11 ereignete. Nach bisherigen Informationen kam es zunächst zu einem verbalen Kontakt zwischen zwei Frauen. Eine ging danach zurück ins Haus, die andere stieg in einen weißen Pkw ein und setzte zurück. Als die Fußgängerin das Haus wieder verließ, beabsichtigte sie vor dem Auto vorbei zu gehen, um die Straße zu überqueren. Die Autofahrerin fuhr los und stoppte dann kurz vor der Fußgängerin. Es kam zu keiner Berührung. Die Polizei sucht zur Aufklärung des Geschehens unabhängige Zeugen. Zur fraglichen Zeit befanden sich wohl mehrere Personen beim gegenüberliegenden Imbiss. Wer hat das Geschehen beobachtet? Wer kann Angaben machen zum Verhalten der Fußgängerin und zum Verhalten sowie zur Fahrweise der Autofahrerin machen? Die Polizei bittet etwaige Zeugen, sich zu melden. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

