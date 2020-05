POL-MR: Unfall mit 3 Pkw - 2 Verletzte - B 454 für 2 Stunden gesperrt; Unfallflucht "Am Berg" - Blauer Fiat 500 angefahren

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marbach - Unfallflucht "Am Berg" - Blauer Fiat 500 angefahren

Typische Streifspuren auf der Fahrerseite an der Tür, dem Außenspiegel und dem vorderen Kotflügel deuten auf den Unfallhergang hin. Offensichtlich streifte ein mit zu geringem Seitenabstand vorbeifahrendes Fahrzeug den am Straßenrand vor dem Anwesen Am Berg 36 geparkten blauen Fiat 500. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort. Die mutmaßliche Unfallzeit war am Montag, 11. Mai, zwischen 12.30 und 14.45 Uhr. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Unfall mit 3 Pkw - 2 Verletzte - B 454 für 2 Stunden gesperrt

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 454 zwischen Kirchhain und Stadtallendorf erlitten zwei der insgesamt drei beteiligten Autofahrer Verletzungen. Einer kam zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Die Bundesstraße war zur Unfallaufnahme, für die Bergung der Autos und wegen der notwendigen Reinigungsarbeiten von 08.50 bis 10.50 Uhr voll gesperrt.

Nach den ersten Ermittlungen fuhren ein 63 Jahre alter Mann aus dem Nürnberger Land mit seinem schwarzen VW Touran und ein 24 Jahre alter Stadtallendorfer mit seinem weißen Mercedes über die B 454 von Stadtallendorf nach Kirchhain. Der VW - Fahrer beabsichtigte beim Hof Netz nach links in einen befestigten Wirtschaftsweg abzubiegen. Der Mercedesfahrer fuhr ins Heck des blinkenden, langsamer werdenden und sich zur Fahrbahnmitte orientierenden VW. Der Anstoß katapultierte den VW in den Gegenverkehr. wo es zur Kollision mit einem entgegenkommenden weißen Hyundai Kombi kam. Der Zusammenstoß wies den Kombi nach rechts ab, sodass noch ein Aufprall auf die rechte Leitplanke folgte. Der 38 Jahre alte Fahrer blieb nach bisherigem Wissen unverletzt. Nach der Erstversorgung fuhr ein Rettungswagen den ansprechbaren Touranfahrer zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Der 24-Jährige Mercedesfahrer erlitt leichtere Verletzungen, ein Transport ins Krankenhaus war entbehrlich. An allen Autos entstanden nach Einschätzung der Polizei wirtschaftliche Totalschäden. Über die Vollsperrung und die Dauer informierten die veranlassten Rudnfunkwarnmeldungen.

