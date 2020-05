Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Folgenträchtige Fahrt; Flucht nach Entdeckung; Beton-Tischtennisplatte an Schule beschädigt; Manipulation am Autoreifen?; E-Bike unterschlagen , 3 Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Bad Endbach - Folgenträchtige Fahrt

Sein Ausflug mit einem Kleinkraftrad hat für einen 23 Jahre jungen Mann aus dem Hinterland Nachwirkungen. Die Polizei überprüfte den Mann am Montag, 11.Mai, gegen 21 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Schlierbach und Wommelshausen. Heraus kam, dass sein Zweirad nicht versichert und technisch verändert war und dass der Mann nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis ist. Auf den ersten Blick schien das benutzte Krad ordnungsgemäß versichert zu sein. Der Eindruck täuschte allerdings, denn am Krad befand sich ein tatsächlich für ein anderes, zugelassenes Zweirad ausgegebenes Kennzeichen. Letztendlich stellte die Polizei das Gefährt sicher und der Mann musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Stadtallendorf - Flucht nach Entdeckung

Am Sonntag, 10. Mai, gegen 16.40 Uhr entdeckte der Besitzer einen fremden Mann auf dem eigentlich abgesperrten und geschlossenen Firmengrundstück in der Scharnhorster Straße. Der Mann flüchtete sofort nach seiner Entdeckung und verschwand im angrenzenden Wald. Möglicherweise hatte der Mann es auf Kfz. Anbauteile abgesehen. Beute machte er offenbar nicht. Eine Beschreibung des Mannes liegt nicht vor. Er steht unter dem Verdacht des Hausfriedensbruchs und versuchten Einbruchs. Wer hat zur Tatzeit in der Scharnhorststraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Biedenkopf - Beton-Tischtennisplatte an Schule beschädigt

Wer war zwischen 08 Uhr am Mittwoch und 10.30 Uhr am Donnerstag an der Tischtennisplatte auf dem Schulhof der Stadtschule in der Hainstaße? Dieser Frage geht die Polizei Biedenkopf derzeit nach, um so Hinweise zu erhalten, die zur Aufklärung einer Sachbeschädigung an dieser Tischtennisplatte beitragen könnten. Durch Ziehen und Schieben brach einer der Betonfüße. Der Schaden beträgt mindestens 1800 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Unterrosphe - Manipulation am Autoreifen?

Die Polizei ermittelt u.a. wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise. Es geht dabei um einen offenbar manipulierten Reifen an einem Auto. Tatzeit war bereits zwischen 23 Uhr am Freitag, 24. April und 09.30 Uhr am Montag, 27. April. Der betroffene graue VW Golf stand in dieser Zeit in der Straße Saure Hecke. Auf dem Weg von Unterrosphe nach Wohra hörte die Fahrerin zunächst ein Schleifgen und dann einen lauten Schlag. Sie schaffte es, das Auto anzuhalten und stellte dann fest, dass der linke Vorderreifen sich von der Achse gelöst hatte und quasi im Radkasten lag. Der Schaden beläuft sich auf knapp über 700 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Kirchhain - E-Bike unterschlagen

Vor wenigen Tagen noch berichtete die Polizei von der Unterschlagung eines E-Bike durch einen angeblichen Kaufinteressenten in Stadtallendorf. (Presseinformation v. 08. Mai) Eine weitere gleiche Tat ereignete sich zudem bereits am 22. April in einem Fahrradgeschäft im Industriegebiet Wehrda. in beiden Fällen kehrte der angebliche Kaufinteressent nicht von der Probefahrt zurück und erbeutete hochwertige E-Bike´s Jetzt gab es genau den gleichen Vorfall in Kirchhain. Nach Bekundung des Interesses an einem hochwertigen Mountainbike mit Elektromotor erschien der angebliche Kunde zur vereinbarten Probefahrt bei dem Händler in Kirchhain. Er hinterließ, wie sich später herausstellte, ein wertloses Pfand und kehrte letztlich nicht mit dem voll gefederten Superior eXF 939 im Wert von 4200 Euro zurück. Die Ermittlungen dauern an. Wo ist seit Freitag, 08. Mai, 16 Uhr, ein solches Superior eXF aufgetaucht? Wer benutzt ein solches neues Fahrrad seit Freitag? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Kirchhain, Tel. 06428/930565

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Nanz-Willershausen - Unfallschaden in 4 Meter Höhe

Das den Schaden verursachende Fahrzeug muss mindestens vier Meter hoch sein. In dieser Höhe befindet sich nämlich der Schaden an der Scheune des Anwesens Hintergasse 10. Die Reparaturkosten für die in Mitleidenschaft gezogene Dachrinne und Dachbalken belaufen sich auf mindestens 2500 Euro. Der Unfall passierte bereits zwischen 18 Uhr am Dienstag, 28. April und 10 Uhr am Samstag, 02. Mai. Der Überbau der Scheune ragt in vier Metern Höhe über die Straße. Die Kollision verschob die Konstruktion. Der Verursacher fuhr weiter. Die bisherigen Ermittlungen blieben erfolglos. Die die anliegenden Felder bewirtschaftenden Landwirte benutzen keine solch hohen Ladewagen. Möglicherweise kommt ein ortsunkundiger Fahrer eines Lastwagens mit entsprechend hohem Aufbau als Verursacher in Betracht. Sachdienliche Hinweise zu dieser Verkehrsunfallflucht bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Unfallflucht im Parkdeck 1

Der vorne rechts an Stoßstange und Frontscheinwerfer beschädigte schwarze Ford Focus Turnier parkte am Samstag, 09. Mai, nur knapp zwanzig Minuten (13.50 bis 14.10 Uhr) auf dem Deck 1 des Parkhauses am Media-Markt am Erlenring. Der Verursacher des Schadens von mehreren Hundert Euro hinterließ weder eine Nachricht am Auto noch rief er die Polizei. Es ergaben sich bislang weder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug noch auf dessen Fahrer/Fahrerin. Wer hat den Unfall gesehen oder die unfalltypischen Geräusche in dieser Zeit gehört und kann in diesem Zusammenhang Angaben zu einem ein- oder ausparkenden oder wegfahrenden Auto machen? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg/Cappel - Schaden an der Beifahrertür - Unfallort steht nicht fest.

Wo genau der Schaden tatsächlich entstand, steht nicht fest. Der betroffene schwarze Hyundai ix20 parkte zur Unfallzeit am Sonntag, 03. Mai, zwischen 12 und 13.30 Uhr zunächst auf dem Parkplatz des Amtsgerichts Marburg in der Universitätsstraße und dann noch auf einem der Parkplätze des tegut-Einkaufszentrums in der Marburger Straße in Cappel. Der Schaden an der Beifahrertür beträgt etwa 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise auch zu in diesem Fall bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

