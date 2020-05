Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallfluchten in Breidenstein, Kirchhain, Amöneburg, Marburg und Steffenberg - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf

Breidenstein - Radfahrer stürzt bei Bremsmanöver - Zeugen gesucht - Hinweise erbeten

Die Polizei Biedenkopf sucht Zeugen eines Unfalls an der Einmündung Hauptstraße/Auf der Pforte. Der Unfall war am Donnerstag, 07. Mai, um 06.45 Uhr. Ein Autofahrer bog aus der Straße Auf der Pforte nach rechts auf die Hauptstraße nach Breidenbach ab. Er übersah dabei eine auf der Hauptstraße von Wallau nach Breidenbach fahrende Radfahrerin mit ihrem Rennrad. Die 39 Jahre alte Radlerin stürzte bei dem eingeleiteten starken Bremsmanöver und zog sich dabei Prellungen und Blutergüsse zu. An ihrem Rad entstand zudem ein Schaden. Sie konnte durch das Bremsmanöver einen Zusammenst0ß vermeiden. Bei dem abbiegenden Auto handelt es sich nach ihren Angaben um einen schwarzen VW Polo mit Marburger Kennzeichen. Der Fahrer oder die Fahrerin hatte nicht angehalten. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Angaben zum schwarzen Auto und/oder dessen Fahrer/Fahrerin machen? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Kirchhain - Rote Fremdfarbe am grauen E-Klasse-Mercedes

An der beschädigten hinteren Stoßstange sicherte die Polizei rote Fremdfarbe - der bislang einzige Hinweis auf das unfallverursachende Fahrzeug. Der betroffene graue Mercedes Benz der E-Klasse parkte zur mutmaßlichen Unfallzeit am Freitag, 08. Ami, zwischen 11.50 und 12.50 Uhr am linken Straßenrand der Hofackerstraße. Die Spuren deuten auf eine Kollision bei einem Ein- oder Ausparkmanöver in der Einbahnstraße hin. Wer hat den Unfall beobachtet? Wo steht ein frisch unfallbeschädigtes rotes Fahrzeug, eventuell mit grauer Fremdfarbe? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Amöneburg - Hund kreuzt Fahrbahn - Ausweichmanöver endet mit Unfall

Auf dem Weg von Niederklein nach Kirchhain lief etwa 50 Meter vor dem Kreisverkehr Bundesstraße 62 / Zubringer zur B 454 ein dunkler, mittelgroßer Hund über die Straße. Ein 61 Jahre alter Fahrer wich mit seinem größeren weißen SUV aus. Das Auto überquerte dabei die Gegenfahrbahn und stieß letztlich in Fahrtrichtung links gegen die Leitplanke. Ein Zusammenstoß mit dem Tier fand nicht statt. Der Autofahrer konnte den Hund nicht näher beschreiben und auch nicht sagen, wohin er gelaufen ist. Personen in der Nähe des Hundes hatte er nicht wahrgenommen. Der Unfall in der Nähe des Hofguts Plausdorf passierte am Freitag, 08. Mai, um 18.15 Uhr. Am SUV entstand über die komplette Fahrerseite ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Hund machen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Marburg - Unfallflucht in der Gabelsbergstraße

Als er seinen blauen Opel Corsa am Freitag, 08. Mai, um 19 Uhr in einer der eingezeichneten Parkflächen der Gabelsbergstraße abstellte, war er unbeschädigt. Am Samstag, 09. Mai, um 16 Uhr, stellte der Fahrer dann einen frischen Unfallschaden an der Front fest. Einen Zettel mit Namen und Erreichbarkeiten fand er nicht. Der Verursacher hatte den Unfall auch nicht bei der Polizei gemeldet. Da der Schaden gering ist, könnte er für den Verursacher unbemerkt geblieben sein. Eventuell passierte die leichte Kollision bei einem Ein- oder Ausparkmanöver. Der Verursacher sowie etwaige Unfallzeugen werden gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg - Unfallflucht im Parkhaus - Schwarzer Opel Mokka beschädigt

Der Schaden am schwarzen Opel Mokka ist hinten links an der Stoßstange und beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Der Opel parkte zur Unfallzeit am Donnerstag, 07. Mai, zwischen 08.25 und 10.20 Uhr auf der unteren von zwei Ebenen des Parkhauses Nord an der Hans-Meerwein-Straße. Den Spuren nach kam es bei einem Ein- oder Ausparkmanöver zu der Kollision. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf das verursachende Auto und/oder dessen Fahrer/Fahrerin. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise zu dem verursachenden Auto geben? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Steffenberg - Kradfahrer rutscht auf Ölspur aus - Verursacher unbekannt!

Wer hat auf der Schelde-Lahn-Straße zwischen Nieder- und Obereisenhausen Öl verloren? Wer kann Angaben zu dieser Ölspur und dessen Verursacher machen? Am Donnerstag, 07. Mai, gegen 07 Uhr stürzte ein 20-jähriger Kradfahrer in der Kurve in Höhe des Anwesens Schelde-Lahn-Straße 65 aufgrund der Ölspur. Er erlitt schwere, augenscheinlich nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann nach der Erstversorgung ins Krankenhaus. Sachdienliche Hinwiese bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

