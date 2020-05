Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: ACHTUNG - Aktuell: Anrufe von Enkeltrickbetrügern

Marburg-Biedenkopf (ots)

Landkreis (Kirchhain/Dautphetal) -

Die Polizei warnt vor derzeit aktuellen im Landkreis anrufenden Enkeltrickbetrügern.

Um 13.18 Uhr erfolgte ein Anruf bei einer 88 Jahre alten Dame in Kirchhain. Hier versuchte es der Betrüger mal minimal anders und blieb nicht anonym, sondern meldete sich mit einem Namen. Er sagt: "Thorsten, kennst Du mich, weißt du nicht, wer ich bin?" Der anwesende Sohn war Zeuge des Anrufs und beendete sofort das Gespräch. Um etwa 14 Uhr erhielt ein 90 Jahre alter Senior in einem Ortsteil von Dautphetal einen ähnlichen Anruf. Der Anrufer meldete sich mit den Worten: Ich bin dein ältester Enkel und hatte in Marburg einen Unfall" Im weiteren Verlauf ging es um die wegen des Unfalls benötigte finanzielle Hilfe. Der Senior reagierte schlagfertig und meinte: Soviel Geld hätte ich auch gerne!" Daraufhin war das Gespräch zu Ende.

Phänomen Unter dem sog. Enkeltrick versteht man ein betrügerisches Vorgehen, bei dem sich Trickbetrüger als Bekannte / Verwandte ( meist Enkel oder Neffen / Nichten ) ausgeben, um unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Bargeld oder Wertgegenstände - wie zum Beispiel Schmuck - zu erlangen. Anrufer melden sich in der Regel mit dem Namen, sondern lassen raten wer dran ist. Sie schildern im Gesprächsverlauf eine angebliche Notsituation für deren Bewältigung sie Geld bräuchten. Hier gilt als oberstes Gebot: Niemals!! Geld an Fremde übergeben oder auf unbekannte Konten transferieren. Weitere Informationen z.B. unter www.polizei-beratung.de oder www.polizei.hessen.de in der Rubrik Prävention.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell