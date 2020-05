POL-MR: Polizei kontrolliert für die Verkehrssicherheit

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Landkreis

Die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit gehört mit zu den wichtigen Aufgaben der Polizei und um die aufrecht zu erhalten, kontrolliert die Polizei immer wieder. Dabei gibt es die mobilen Kontrollen durch die Streifenwagen oder Zivilwagen im Rahmen des täglichen Dienstes aber auch Sonderkontrollen aus besonderen Anlässen. Diese Kontrollen am Mittwoch und in der Nacht zum Donnerstag führten zu mehreren Strafanzeigen, Ordnungswidrigkeitenanzeigen, Barverwarnungen, Blutproben und Verboten der Weiterfahrt. Am Mittwoch, um 23.15 Uhr, stoppte die Polizei Biedenkopf in Eckelshausen ein Auto, weil es bedächtig langsam und sehr an der Mittellinie orientiert fuhr. Der 21 Jahre alte Fahrer stand, wie ein Test bestätigte, unter Drogeneinfluss. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und veranlasste die nötige Blutprobe. Auch sein 20-jähriger Mitfahrer muss sich demnächst gerichtlich verantworten. Die Polizei stellte bei ihm geringe Mengen eines Betäubungsmittels sicher. Eine länger dauernde Kontrolle der Polizei Stadtallendorf am späten Mittwochabend in der Ringstraße Neustadt führte dann gleich zu drei Anzeigen. Zunächst stoppten die Beamten ein Auto wegen einer defekten Kennzeichenbeleuchtung. Letztlich reagierte der Drogentest des 37 Jahre alten Fahrers aus dem Schwalm-Eder-Kreis positiv. Die Kontrolle zog sich allerdings aufgrund des durchzuführenden Tests etwas hin. In dieser Wartezeit näherte sich ein weiteres Auto der Kontrollstelle. Als allem Anschein nach der Fahrer nach Erkennen der Streife sein Auto augenscheinlich abrupt einparkte, lieferte er den Kontrollgrund. Auch bei dem 27-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf verlief der Drogentest dann positiv. Schließlich hielten die Beamten noch einen Pkw ohne Kennzeichen an, der gerade vorbeikam. Der 36 Jahre alte Fahrer aus dem Vogelsbergkreis meinte, er wollte den seit zwei Jahren stillgelegten Pkw nur mal kurz wegfahren. Für die beiden Fahrer unter Drogeneinfluss ging es zur Wache, der dritte musste den nicht zugelassenen und damit nicht versicherten Pkw stehen lassen, den Schlüssel abgeben und zu Fuß weiter.

Darüber hinaus war der Regionale Verkehrsdienst am Mittwoch, 06. Mai, von 09 bis 12 Uhr in Marburg im Rahmen der Verkehrssicherheitsstrategie der Hessischen Polizei für die Verkehrssicherheit der "schwächeren Verkehrsteilnehmer", also der Fußgänger, Radfahrer und Fahrer von Elektrokleinstfahrzeugen unterwegs. Dabei waren auch zwei Beamte mit ihren E-Bikes (siehe Bilder unter www.polizeipresse.de) eingesetzt. Am Erwin-Piscator-Hauses kontrollierten der Verkehrsdienst letztlich insgesamt 15 Autos und 21 Fahrräder. Neun Mal gab es bei den Autos und 17 Mal bei den Rädern Beanstandungen. Das führte zu 20 Verwarnungen und 5 Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Die meisten Autofahrer waren einfach nicht angeschnallt und bei den Radlern fielen Zwei besonders auf, weil sie die rote Ampel schlichtweg ignorierten.

Die Polizei setzt die Kontrollen für die Verkehrssicherheit weiter fort.

