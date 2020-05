Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Auffälliges Diebesgut? Kripo sucht Laptop-Besitzer

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Auffälliges Diebesgut? Kripo sucht Laptop-Besitzer

Die Kripo Marburg vermutet, dass es sich bei dem in der Lahn gefundenen Laptop um Diebesgut oder Einbruchsbeute handelt. Leider ließ sich das Gerät bisher nicht zuordnen. Da es allerdings durch diverse Aufkleber eine sehr markante und auffällige Oberfläche und damit einen hohen Wiedererkennungswert hat, hofft die Kripo, dass sich der Besitzer meldet. Die Feuerwehr fand den Computer am 24. April in der Lahn. Es handelt sich offenbar um ein Samsung-Gerät. U.a. befinden sich links oben und rechts unten große Aufkleber mit gebrochener Schrift. Rechts oben ist ein runder Aufkleber mit der Überschrift "summerbreeze 2014" Wem also gehört dieses auffällige Gerät? Wer kann Hinweise zum Besitzer geben? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Hinweis: Ein Bild des auffälligen Laptopdeckels ist der Pressemeldung angehängt und kann unter www.polizeipresse.de angesehen und zur Verwendung im Zusammenhang mit der Berichterstattung heruntergeladen werden.

