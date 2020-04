Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ergänzungsmeldung zur Pressemitteilung "Dreister Dieb entwendet 25 Jahre alten PKW Citroen in Malchin" vom 10.04.2020, 23:53 Uhr

Malchin (ots)

Am 11.04.2020, gegen 10:50 Uhr, teilte eine aufmerksame Bürgerin der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mit, dass sie den entwendeten PKW Citroen auf einem Hinterhof am Amtsgerichtsplatz in Malchin festgestellt hat. Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Malchin konnten den Citroen dort verschlossen auffinden. Jedoch wurden an diesem drei Reifen zerstochen. Der PKW wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt. Diese dauert an. Die Polizei hat die Fahndungsmaßnahmen eingestellt und bedankt sich auf diesem Wege bei der Hinweisgeberin für ihre Aufmerksamkeit. Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

