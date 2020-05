POL-MR: Diebstahl auf der Baustelle in Kirchhain - Rotationslaser weg; 13-Jährige in Marburg belästigt - Kripo sucht wichtige Zeugin

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Kirchhain - Diebstahl auf der Baustelle - Rotationslaser weg

Die Polizei ermittelt wegen eines Diebstahls auf der Baustelle in der Sonnenallee, der sich zwischen 16 Uhr am Donnerstag und 12 Uhr am folgenden Montag, 04. Mai ereignete. Der oder die Diebe stahlen einen sogenannten Rotationslaser. Das komplette Set, bestehend aus dem Laser, dem Empfänger, dem Ladegerät und dem Akku hat einen wert von 1000 Euro. Der Laser trägt die Bezeichnung PR 2-HS a12. Wo ist ein solches Gerät aufgetaucht? Wer hat im genannten Zeitraum Bewegung auf der Baustelle gesehen und kann nähere Angaben machen? Hinwiese bitte an die Polizei Kirchhain, Tel. 06428/930565.

Marburg - 13-Jährige belästigt - Junge, helfende Frau als wichtige Zeugin gesucht

Am Montag, 27. April, etwa zwischen 14.20 und 14.30 Uhr belästigten zwei Rad fahrende Männer auf dem Herrmann-Cohen-Weg (Weg zwischen Lahn und Stadtautobahn) ein junges Mädchen. Sie fuhren wohl zunächst langsam hinter ihr her, überholten und umkreisten sie, hinderten sie am Weiterlaufen und sprachen sie dabei an. Eine bislang leider noch unbekannte junge Frau bemerkte das Mädchen und registrierte die fehlende Reaktion der Radfahrer auf die Worte des Mädchens sie in Ruhe zu lassen. Sie eilte zur Hilfe uns sprach die Männer an, die daraufhin wegfuhren. Das Mädchen blieb unverletzt. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die einschreitende, junge Frau ist für sie eine wichtige Zeugin. Sie wird dringend gebeten, sich mit der Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

