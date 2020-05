Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch in Heskem gescheitert; Eierwurf hinterlässt Schaden an Hauswand in Niederklein Zeugensuche nach Unfallfluchten in Wittelsberg und Gladenbach Bellnhausen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Heskem - Einbruch gescheitert

Am Dienstag, 05. Mai, versuchte ein Einbrecher zwischen 07 und 20 Uhr in ein Einfamilienreihenhaus in der Straße Auf dem Brunkel einzudringen. Seine Versuche, die Hauseingangstür aufzuhebeln scheiterten. An der Tür entstand ein nur geringer Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen rund um den Tatort bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Niederklein - Sachbeschädigung durch Eierwurf

Das Ei zerplatzte an der Wand eines Hauses in der Straße Am Schwalbenschwanz. Die Versuche des Eigentümers, die hinterlassenen Flecken mit üblichen Reinigungsmitteln zu beseitigen, scheiterten. Es entstand somit ein Schaden und die Polizei hat nunmehr die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung aufgenommen. Der folgenträchtige Eierwurf war zwischen 16.30 Uhr am Montag und 10.30 Uhr am Dienstag, 05. Mai. Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Unfallfluchten - Zeugen gesucht - Hinweise erbeten

Wittelsberg - Kleinbus angefahren

"Auch wenn der weiße Renault Traffic Kleinbus zur Unfallzeit verbotswidrig entgegen der Fahrrichtung am Straßenrand im Ulrichsweg Ecke Hessenstraße parkte, darf man nach einer Kollision nicht ohne Schadensregulierung wegfahren. Dass ist Unfallflucht!" Die Unfallflucht, durch die am Kleinbus ein Schaden am rechten Außenspiegel entstand, war in der Nacht zum Dienstag, 05. Mai, zwischen 22 und 07 Uhr. Bislang gibt es weder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug noch zu dessen Fahrer/Fahrerin. Wer hat den Unfall gesehen oder gehört und kann sachdienliche Hinweise geben? Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg sind erreichbar unter Tel. 06421/406-0.

Gladenbach Bellnhausen - Stromkasten umgefahren

Nach den ersten Ermittlungen stieß ein Fahrzeug eines Paketdienstes bei einem Wende- und Rangiermanöver in der Allnastraße gegen einen Stromkasten. Obwohl der Unfall für den noch unbekannten Fahrer nicht unbemerkt blieb - er kontrollierte seinen Wagen wohl auf Beschädigungen - fuhr er weg, ohne den Unfall zu melden. Am Stromkasten entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Der Unfall war am Mittwoch, 29. April, um 11 Uhr. Wer hat den Unfall noch gesehen? Wer kann Angaben zum Fahrer des Paketdienstes machen? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

