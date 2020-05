Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Immer wieder Diebstahl aus Pkw - Polizei bittet um besondere Aufmerksamkeit

Marburg-Biedenkopf

Landkreis

Die Polizei berichtet seit einigen Wochen immer wieder über den Diebstahl aus Pkw. Tatorte waren zunächst in Kirchhain und den Ortsteilen und später in Cölbe. Am Dienstag, 05. Mai informierte die Polizei von gleichartigen Taten in Biedenkopf. In der Nacht zum Mittwoch, 06. Mai lagen die Tatorte der Diebstähle aus Pkw im Cölber Ortsteil Schönstadt. Betroffen waren mindestens fünf Autos in der Hebertsbach, der Alte Poststraße, Am Berg und Am Steg. Außerdem gab es noch einen versuchten Diebstahl eines Fahrrades in der Marburger Straße. "Zwar sind Vorgehen, Arbeitsweise und Zielrichtung weitestgehend vergleichbar und lassen einen Tatzusammenhang vermuten, letztlich steht aber nicht fest, ob hier wirklich Täter durch den Landkreis reisen und sich schwerpunktmäßig immer einen anderen Ort aussuchen oder ob es nicht doch mehrere unabhängig agierende Täter sind."

Die Polizei bittet um besondere Aufmerksamkeit und Mithilfe!

"Schützen Sie sich zunächst mal davor, Opfer eines Diebstahls zu werden. Setzten Sie dem Täter Hindernisse entgegen. Verschließen Sie das Auto und kontrollieren den Verschluss. Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto liegen. Es geht darum, den potentiellen Dieben keine Gelegenheit zu bieten und es ihnen nicht so leicht zu machen. Man sollte immer daran denken, dass die Diebe nicht immer nur auf leicht transportable Wertsachen aus sind, sondern dass manchmal auch das Auto selbst ein Ziel sein könnte."

"Sofern z.B. ortsfremde Personen und/oder Fahrzeuge auffallen, melden Sie die Beobachtungen bitte umgehend der Polizei. Auffälliges Verhalten könnte z.B. sein, wenn jemand an Autos vorbeischlendert und versucht Türen zu öffnen oder wenn jemand von Auto zu Auto geht. In solchen Fällen bitte sofort die Polizei anrufen, selbst dabei im Hintergrund bleiben und Kontakt mit der Polizei halten. Hier gilt das Motto: Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig anrufen!"

Wer hat in der Nacht zum Mittwoch, 06. Mai, in Schönstadt solche Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet zudem alle betroffenen Fahrzeugbesitzer, die bislang nur, weil der oder die Täter keine Beute machten, auf eine Anzeige verzichteten, sich zu melden und die Anzeige zu erstatten. Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

