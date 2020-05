Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Schaufensterscheibe eingeworfen; Löschpulver versprüht; Lkw-Batterien gestohlen; Leichtes Spiel für Dieb; Hoher Schaden bei Unfallflucht am Obi-Parkplatz

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Schaufensterscheibe eingeworfen

Mit einem faustgroßen Naturstein zerstörte ein noch unbekannter Täter eine Scheibe eines Geschäfts in der Frankfurter Straße. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Tatzeit der Sachbeschädigung war zwischen 12 Uhr am Sonntag und 08 Uhr am Montag, 04. Mai. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Dreihausen - Löschpulver versprüht

Ohne Not, also ohne das Erfordernis, ein Feuer zu löschen, versprühten Unbekannte den Inhalt von zwei 6 Kg-ABC Feuerlöschern und verdreckten damit nahezu sämtliche Flure und Räume der Grundschule in Dreihausen. Nach den ersten Ermittlungen erfolgte der Zugang über eine Feuertreppe und eine offenbar nicht geschlossene sogenannte Fluchttür. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu Beobachtungen zur Tatzeit zwischen 16 Uhr am Donnerstag und 09.30 Uhr am folgenden Montag, 04. Mai. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Lkw-Batterien gestohlen

Zwei MAN-Lkw-Batterien samt der Kunststoffabdeckung stahlen Diebe von einem auf einem Firmengelände in der Afföllerstraße abgestellten Lastwagen. Tatzeit war während des zurückliegenden langen Wochenendes zwischen 16 Uhr am Donnerstag und 10.15 Uhr am Montag, 04. Mai. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Biedenkopf - Leichtes Spiel für Dieb

Im Innenhof eines Anwesens in der Altenstadtstraße hatte ein Dieb leichtes Spiel. Aus dem Handschuhfach eines schwarzen Cabriolets stahl er eine braune Ledergeldbörse mit Goldrand. Auto und Handschuhfach waren unverschlossen. Eine namentlich leider nicht bekannte Finderin brachte Teile des Inhalts der Börse der Besitzerin zurück. Nach wie vor fehlen etwa 35 Euro Bargeld eine Visa-Karte und der Personalausweis. Der Diebstahl war in der Nacht zum Montag, 04. Mai, zwischen 19 und 07 Uhr. Wer hat in dieser Zeit in der Altenstadtstraße oder auch in der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Wehrda - Unfallflucht am Obi-Parkplatz

Bei einer Verkehrsunfallflucht entstand an einem schwarzen BMW X1 ein Heckschaden von mindestens 5000 Euro. Der SUV parkte zur Unfallzeit am Montag, 04. Mai, zwischen 09.45 und 10.30 Uhr. Ob der Unfall im Zusammenhang mit einem Ein- oder Ausparkmanöver oder beim Vorbeifahren mit zu geringem Seitenabstand passierte ist bislang nicht bekannt. Ebenso wenig ergaben sich Hinweise auf das verursachende Fahrzeug und/oder dessen Fahrerin/Fahrer. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat die typische Unfall-Geräuschkulisse gehört und in diesem Zusammenhang das Wegfahren eines Autos beobachtet und wer kann Angaben zu diesem Auto machen? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

