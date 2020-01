Polizeidirektion Hannover

POL-H: Springe: Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses gerät in Brand

Hannover (ots)

Am Dienstagabend, 21.01.2020, ist in einem Wohnhaus an der Straße Am Grünen Brink ein Feuer ausgebrochen. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass Handwerksarbeiten im Dachgeschoss den Brand verursacht haben.

Gegen 18:45 Uhr waren die Rettungskräfte aufgrund eines Feuers in die Straße Am Grünen Brink gerufen worden. Noch vor dem Eintreffen der ersten Einsatzfahrzeuge hatten sich die sechs Bewohner unverletzt in Sicherheit gebracht. Bei dem Feuer wurde der Dachstuhl des derzeit in Renovierung befindlichen Mehrfamilienhauses beschädigt.

Ermittlungen der Kripo Hannover haben nun ergeben, dass das Feuer fahrlässig bei Dachdeckerarbeiten am Dienstagnachmittag verursacht wurde. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Beamten auf 100.000 Euro. /now, ahm

