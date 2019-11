Freiwillige Feuerwehr Lügde

FW Lügde: 2 Technische Hilfe Einsätze in kurzer Zeit

Lügde-Hummersen und Lügde (ots)

Samstag, 02.11.2019, 16:43 Uhr. Die Löschgruppe Hummersen und der Löschzug Rischenau wurden durch die Kreisleitstelle zu einer Türöffnung / Person in Notlage in die Straße Auf dem Kampe in den Ortsteil Hummersen alarmiert. Nach der Erkundung durch die Einsatzkräfte, wurde mit speziellem Werkzeug ein Zugang zu dem Objekt geschaffen. Anschließend wurde die Person an den Rettungsdienst übergeben. Weitere Maßnahmen waren seitens der Feuerwehr an der Einsatzstelle nicht nötig. Um 17:26 Uhr wurde der Löschzug Lügde zu einem Ölschaden in die Straße auf der Klus alarmiert. An der Einsatzstelle wurde festgestellt, dass aus ungeklärter Ursache ein motorisiertes Fahrzeug Betriebsstoffe verloren hat. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab beseitigten die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Weitere Maßnahmen waren an der Einsatzstelle nicht notwendig.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Lügde

Pressesprecher

E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-luegde.de

http://www.feuerwehr-luegde.de/

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lügde, übermittelt durch news aktuell