FW Lügde: Baum auf Fahrbahn

Lügde (ots)

Freitag, 18.10.2019, 15:55 Uhr, Wildkämpe. Der Löschzug Lügde wurde durch die Kreisleitstelle mit dem Einsatzstichwort "TH Baum" in die Straße Wildkämpe alarmiert. An der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass ein Baum auf den Wirtschaftsweg gefallen ist und die Fahrbahn blockierte. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle ab und beseitigten den Baum von der Fahrbahn. Anschließend wurde die Fahrbahn gereinigt. Weitere Maßnahmen waren seitens der Feuerwehr an der Einsatzstelle nicht notwendig.

