Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Am Donnerstag in den frühen Abendstunden gab es an der Damaschkestraße einen Einbruch. Unbekannte waren durch ein Dachfenster in eine Wohnung eingedrungen. Ob die Täter etwas mitgenommen haben, ist noch unklar.

Datteln:

Zwischen Mittwoch und Freitag sind Unbekannte in Baucontainer an der Wittener Straße eingebrochen. Die Unbekannten brachen die Türen mehrerer Baucontainer auf und erbeuteten Werkzeuge.

Dorsten:

Aus einer Werkstatt am Endelner Feld haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag Geld, Werkzeuge und Schlüssel gestohlen. Die Einbrecher schlugen eine Scheibe ein und stiegen in die Räume ein. Sie durchsuchten ein Büro und entkamen mit der Beute.

Recklinghausen:

Aus dem Lagerraum an der Kampstraße haben Einbrecher Getränke gestohlen. Die Unbekannten kamen zwischen Mittwoch- und Donnerstagabend und brachen das Schloss auf. Dann nahmen sie Alkohol und Apfelschorle mit. Ein Teil der Beute wurde in der Nähe wiedergefunden.

Aus einem Haus an der Tempelhofer Straße haben Einbrecher Bargeld gestohlen. Die Unbekannten brachen die Balkontür auf und durchwühlten die Zimmer. Die Diebe kamen am Mittwoch.

Ein Unbekannter ist am Donnerstag gegen 05.00 h auf eine Garage an der Salentinstraße geklettert und von dort aus auf einen Balkon. Durch die Balkontür gelangte er in die Wohnung und suchte nach Beute. Als der Bewohner wach wurde, flüchtete der Einbrecher. Aus seiner Flucht stahl er noch ein Fahrrad aus dem Hinterhof. Der Mann war ca. 18 Jahre alt, bekleidet mit Turnschuhen, blauer Jeans, schwarzem T- Shirt, dunkler Basecap und Arbeitshandschuhen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell