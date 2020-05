Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Weitere Autos aufgemacht - Polizei bittet Opfer, sich zu melden!; Rollerfahrer aufgefallen; Brand; Sichere Haustür; Fast am gleichen Ort - zwei Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Lohra - Brand in der Kirbach

Feuerwehr und Polizei waren am Montag, 04. Mai, ab etwa 14.20 Uhr in der Kirbach im Einsatz. Dort hatte ein Nachbar einen Brand am nebenstehenden Haus bemerkt, die Feuerwehr alarmiert und sofort mit Löscharbeiten begonnen. Die Feuerwehr löschte den aus unbekannten Gründen in Brand geratenen Hausmüll endgültig. Der Müll lagerte auf der zum Feld gelegenen Rückseite des Einfamilienhauses in einer Ecke eines Windfangs. Durch die Brand- und Hitzeentwicklung entstanden Schäden am Holz des Windfangs, an der Hausfassade und an einem Stromkasten. Der Gesamtschaden beträgt vermutlich mehrere Tausend Euro. Die Hausbewohner und der löschende Nachbar blieben unverletzt. Die Brandursachenermittler der Kripo Marburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421/406-0.

Ostkreis - Rollerfahrer aufgefallen

Am Montag, 04. Mai, zog die Polizei Stadtallendorf gleich mehrere Rollerfahrer aus dem Verkehr. Die Männer müssen sich demnächst wegen diverser Vergehen verantworten. Um 11.15 Uhr benutzte ein 31 Jahre alter Mann aus Stadtallendorf seinen Roller, obwohl er offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Die Polizei stellte bei seiner Kontrolle in der Niederrheinischen Straße in Stadtallendorf zudem geringe Mengen Amphetamine und Cannabis sicher. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe. Um 17 Uhr stoppte die Polizei in der Borngasse in Kirchhain einen 25-jährigen Rollerfahrer. Der Kirchhainer stand unter Drogeneinfluss und konnte keinen Führerschein vorlegen. Außerdem hatte er in seinem Rucksack verschiedene Tabletten, eine geladene Schreckschusswaffe und ein verbotenes Messer. Auch er konnte die Wache erst nach der Blutprobe wieder verlassen. Um 22.40 Uhr musste ein 55 jahre alter Mann aus Kirchhain sein Zweirad in der Niederrheinischen Straße in Kirchhain stehen lassen. Der Mann war gefahren, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein.

Biedenkopf - Weitere Autos aufgemacht - Polizei bittet Opfer, sich zu melden!

Bereits gestern berichtete die Polizei über einen versuchten Diebstahl aus einem Auto. Tatort war die Altenstadtstraße. Das Auto war durchwühlt. Der Täter erbeutete eine Geldbörse. Teile der Börse brachte eine Finderin zurück. Die Börse selbst, sowie Bargeld, Visa-Card und Personalausweis blieben verschwunden. Nach der Veröffentlichung des Vorfalls über soziale Medien im Internet gaben sich über Kommentare weitere Opfer gleicher Taten zu erkennen. Diese Opfer werden dringend gebeten, zwecks Anzeigenerstattung mit der Polizei Biedenkopf Kontakt aufzunehmen. (Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.) Bislang steht fest, dass weitere versuchte Diebstähle aus einem Auto in den Straßen Am Stadtpark, Am Frauenberg und Breslauer Straße waren.

"Bieten sie potentiellen Dieben keine Gelegenheit und machen Sie des den Tätern nicht so leicht.! Lassen sie keine Wertgegenstände im Auto und kontrollieren sie, ob ihr Auto wirklich verschlossen ist. Diebe haben es nicht immer nur auf leicht transportable Wertsachen abgesehen, manchmal ist auch das Auto selbst ein Ziel."

Die Polizei Biedenkopf bittet darüber hinaus um besondere Aufmerksamkeit und sofortige Benachrichtigung bei Feststellung verdächtiger Verhaltensweisen von Personen. "Wer z.B. beobachtet, dass jemand an Autos vorbeischlendert und versucht die Tür zu öffnen, der sollte sofort die Polizei anrufen. Bleiben sie dabei im Hintergrund und halten sie Kontakt mit der Polizei."

Kirchhain - Sichere Haustür

Eine sichere Haustür verwehrte einem Einbrecher den Zugang und damit die Beute. Sie widerstand sämtlichen Hebelversuchen. An der Tür entstand ein Schaden vermutlich in Höhe von 2000 Euro. Die Kripo Marburg ermittelt wegen versuchten Einbruchs. Die Tat war zwischen 10 Uhr am Donnerstag, 30. April und 19 Uhr am Samstag, 02. Mai, in der Mittelstraße an einem Mehrfamilienhaus. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Cölbe - Unfallfluchten

Die beiden von einer Unfallflucht betroffenen Autos parkten nur wenige Meter voneinander entfernt am rechten Straßenrand auf der Kasseler Straße, der schwarze Audi A 6 vor dem Anwesen Kasseler Straße 59, der blaue Golf vor dem Haus Nr. 75. An beiden Autos entstanden Schäden an den linken Außenspiegeln. Tatzeit der Unfallflucht beim Golf war zwischen 17 Uhr am Samstag und 17 Uhr am Sonntag, 03. Mai, die beim Audi am Montag, 04. Mai, gegen 16.20 Uhr. Bei der Unfallflucht mit dem Schaden am Audi gibt es einen Hinweis auf einen weißen Kleinlastwagen (3,5t), der den Audi beim Vorbeifahren streifte. Weitere Hinweise zu diesem Laster oder zum verursachenden Auto beim Golf gibt es allerdings nicht. Sachdienliche Hinweise zu diesen beiden Unfallfluchten bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell