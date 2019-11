Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Einfamilienhaus in Rengsdorf

Rengsdorf (ots)

Am Mittwoch, 20.11.2019, kam es in der Zeit zwischen 06:30 Uhr 19:45 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in der Friedrichstraße in Rengsdorf. Die Kriminalpolizei Neuwied bittet Zeugen, die eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, dies unter der Rufnummer 02631/878-0 mitzuteilen.

