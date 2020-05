Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Graffiti; Gelber Mercedes verkratzt; Totalschaden nach Alleinunfall - Fahrer alkoholisiert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Graffiti

In der Farbe Pink schmierten Unbekannte einen drei Meter breiten Schriftzug auf die Wettergasse. Da der Schriftzug einen politischen Bezug beinhaltet, ermittelt jetzt die Kripo Marburg und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer war in der Nacht zum Donnerstag, 07. Mai, vermutlich so gegen 03 Uhr in der Wettergasse und hat dort den oder die Sprayer gesehen? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Gelber Mercedes verkratzt

Am Mittwoch, 06. Mai, entstand durch ein augenscheinlich mutwilliges Verkratzen der hinteren rechten Tür ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Der betroffene gelbe Mercedes parkte zur Tatzeit zwischen 02 und 11 Uhr auf einem Parkplatz des Anwesens Leipziger Straße 8. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Sachbeschädigung zusammenhängen könnten? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Totalschaden nach Alleinunfall - Fahrer alkoholisiert

Am Mittwochabend (06. Mai), gegen 22.35 Uhr verunglückte ein 53 Jahre alter Mann auf der Kreisstraße 72 zwischen Dilschhausen und Ellnhausen. Sein SUV kam von der Straße ab, touchierte einen und prallte dann frontal in einen weiteren Baum.Die Feuerwehr musste den Mann aus seinem Fahrzeug befreien. Der Mann roch stark nach Alkohol, ein Alkotest scheiterte mehrfach aufgrund seines Gesamtzustands. Der Rettungswagen brachte den Mann zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Dort erfolgte später auch die notwendige Blutprobe. Die Polizei stellte zudem den Führerschein des Mannes sicher und veranlasste die Bergung des total beschädigten Autos.

