Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbruch in Hankensbüttel

Hankensbüttel (ots)

Hankensbüttel, Hindenburgstraße 2 29.02. - 01.03.2020

Glücklos agierten bisher unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Gaststätte in Hankensbüttel. Die Einbrecher versuchten, zwei rückwärtige Türen des Gasthauses Zur Linde in der Hindenburgstraße aufzuhebeln, was jedoch misslang. Beide Türen wurden dabei beschädigt. Die Täter gelangten nicht in das Gebäude. Der Tatzeitraum lag zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr. Um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bittet die Polizei in Hankensbüttel, Telefon 05832/979340.

