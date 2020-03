Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbruch in Brome

Brome (ots)

Brome, Salzwedeler Straße 29.02.2020, 14.00 - 01.03.2020 11.45

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am vergangenen Wochenende in Brome.

Bislang unbekannte Täter hebelten eine Terrassentür zum derzeit unbewohnten Haus in der Salzwedeler Straße auf und durchsuchen im Inneren des Gebäudes diverse Räume. Unter Mitnahme von diversen Schmuckstücken im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro konnten die Einbrecher anschließend unerkannt entkommen. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 14 Uhr und Sonntag, 11.45 Uhr.

Um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe bittet die Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/9800.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell