Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht in Tiefgarage

Ahaus (ots)

Einen Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro hat ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag in der Tiefgarage eines Verbrauchermarktes in Ahaus verursacht. Ein Autofahrer wollte die Ausfahrt der Garage an der Van-Delden-Straße befahren, als sich ein Unbekannter mit seinem Wagen von links näherte und gegen die linke Front des Fahrzeugs fuhr. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Nach Zeugenaussagen soll es sich um einen silber lackierten VW Golf gehandelt haben. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

