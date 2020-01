Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Außenspiegel beschädigt

Tatverdächtige verwickeln sich in Widersprüche

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Samstag meldete ein Zeuge der Polizei gegen 05.15 Uhr eine Gruppe Jugendlicher, die im Verdacht standen, geparkte Fahrzeuge an der Straße "Nevelkamp" beschädigt zu haben. Polizeibeamte trafen kurz darauf an der Schwanenstraße vier Personen an. Es handelt sich um Bocholter im Alter zwischen 16 und 18 Jahren. Die alkoholisierten Jugendlichen verstrickten sich in widersprüchliche Angaben. Die Beamten fanden bei einem der jungen Männer einen Begrenzungspfosten, der nach Angaben eines Zeugen kurz zuvor aus der Halterung gezogen worden sein soll. Die Polizeibeamten überprüften die abgestellten Fahrzeuge und stellten an insgesamt neun Autos Beschädigungen fest. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

