POL-BOR: Bocholt - Raub

Tatverdächtige angetroffen

Bocholt (ots)

Zwei Jugendliche hielten am Freitagnachmittag einen 14-jährigen Bocholter fest und drohten ihm Schläge an. Die Täter durchsuchten seine Brusttasche und entwendeten eine Powerbank und ein Feuerzeug. Der Raub ereignete sich gegen 17.00 Uhr an der Bahnhofstraße. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten konnten wenig später zwei Tatverdächtige am "Ampelhaus" feststellen, bei denen sie das Diebesgut auffanden. Bei den Verdächtigen handelt es sich um polizeibekannte 15-jährige Bocholter. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Ermittlungen, ob die Beschuldigten auch für andere Taten in Frage kommen, dauern an.

