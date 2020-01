Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfall

Motorradfahrer leicht verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 16-jähriger Motorradfahrer bei einem Auffahrunfall in Bocholt erlitten. Der Jugendliche war am Freitag gegen 17.50 Uhr auf der Straße "Westend" in Richtung Innenstadt unterwegs. Als ein vor ihm fahrender 39-jähriger Bocholter sein Auto abbremste, um nach links in die Widukindstraße einzubiegen, fuhr der 16-jähriger Bocholter auf den Wagen auf. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 3.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell