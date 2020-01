Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Zaunelemente aufgeschnitten und Wohnwagen entwendet

Rhede (ots)

Einen Wohnwagen gestohlen haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Rhede. Die Täter scheiterten offenbar bei dem Versuch, das Schloss des Haupttores eines Firmengeländes an der Max-Planck-Straße gewaltsam aufzuhebeln. Offensichtlich mehr Erfolg hatten die Einbrecher beim Aufschneiden des Zauns und gelangten so auf den Hof. Bei dem Anhänger handelt es sich um einen Fendt Caravan vom Typ 650 / FCTA 1 mit BOR-Kennzeichen. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 16.00 Uhr, und Freitag, 05.45 Uhr. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Bocholt entgegen: Tel. (02871) 2990.

