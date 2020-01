Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Ramsdorf - Brand eines Altkleidercontainers

Velen (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro ist bei einem Brand eines Altkleidercontainers an der Velener Straße in Velen-Ramsdorf entstanden. Kräfte der Feuerwehr rückten in der Nacht zum Sonntag gegen 01.40 Uhr aus und löschten die Flammen. Ermittlungen zur Brandursache sind eingeleitet.

