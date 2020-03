Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Wohnungseinbruch in Tappenbeck

Tappenbeck (ots)

Tappenbeck, Kohlgärten 02.03.2020

Bei einem Wohnungseinbruch am Montag in Tappenbeck erbeuteten bislang unbekannte Täter Schmuck und Bargeld. Die Einbrecher hebelten ein Badfenster auf und gelangten so in das Einfamilienhaus in der Straße Kohlgärten. Dort durchsuchten sie die Räume nach Wertsachen und entwendeten schließlich Bargeld und diversen Schmuck im Gesamtwert von rund 1000EUR. Der Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 19.15 Uhr. Um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bittet die Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/9800.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell