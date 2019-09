Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Voerde (ots)

Am Donnerstag, 19.09.2019, gegen 15:35 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer in Voerde-Spellen auf der Weseler Straße. Ein 50-jähriger Mann aus Voerde befuhr mit seinem Motorrad die Weseler Straße von Voerde-Spellen kommend in Fahrtrichtung Voerde-Ork. Ca. 200 m hinter der Einmündung zur Rheinstraße beschleunigte er, verlor die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Durch den Sturz brach sich der 50-Jährige ein Handgelenk und ein Sprunggelenk. Der 50-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zu einem Krankenhaus nach Wesel verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Weseler Straße vollständig gesperrt werden.

