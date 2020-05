POL-MR: Scheunentor brannte; Einbruch in tegut-Markt; Folgenreiche Polizeikontrollen;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Beltershausen - Scheunentor brannte

Am Sonntagabend (10. Mai; 18 Uhr) löschte die Feuerwehr in der Feldgemarkung Wittstrauch ein brennendes Scheunentor. Durch die frühzeitige Benachrichtigung konnte die Feuerwehr einen größeren Schaden verhindern. Der Schaden beschränkte sich auf das nach ersten Ermittlungen offenbar in Brand gesetzte Tor und liegt nach ersten Schätzungen bei ca. 500 Euro.

Michelbach - Einbruch in tegut-Markt

Die Kripo Marburg bittet nach einem Einbruch in den tegut-Markt im Stümpelstal um sachdienliche Hinweise. Tatzeit war zwischen 13.30 Uhr am Samstag und 10.55 Uhr am Sonntag, 10. Mai. Der oder die Täter verschafften sich durch eine aufgebrochene massive Feuerschutztür Zutritt und bewegten sich anschließend im gesamten Geschäftsbereich inklusive der untergebrachten Postfiliale. Sie öffneten Schänke und brachen zudem Rollcontainer , die Kassen und die Tür eines kleineren Würfeltresors auf. Einen größeren Standtresor nahmen sie wie Tabakwaren, Briefmarken und gefundenes Bargeld mit. Der geleerte Tresor und Beute aus der Postfiliale tauchten in der Verlängerung der Rehbocksecke und im angrenzenden Bachlauf wieder auf. Der entstandene Gesamtschaden (Sachschaden und Wert der Beute) liegt bei mehreren Tausend Euro. Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Landkreis - Folgenreiche Polizeikontrollen

Es ist schon fast wie in dem gleichnamigen Film "...und täglich grüßt das Murmeltier". Fast täglich berichtet die Polizei darüber, dass sie Fahrzeugführer aus dem Verkehr zieht, weil sie unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol oder beidem am Steuer sitzen. Die Polizei informiert über die Gefahren der Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss berauschender Mittel, zeigt die Folgen auf und kündigt die Fortsetzung dieser Kontrollen an. Und trotzdem fahren immer wieder Menschen nach dem Genuss von Alkohol oder Drogen. Am Freitag, 08. Mai, endete eine solche Autofahrt um kurz nach 11 Uhr in der Bahnhofstraße. Der Drogentest des 29 Jahre alten Weiderholungstäters reagierte positiv auf THC. Der Drogentest eines am gleichen Tag um 22.15 Uhr in der Niederkleiner Straße kontrollierten E-Bike-Fahrers war zwar negativ. Da der 18-Jährige eine geringe Menge eines Betäubungsmittels bei sich muss er sich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Sein Gefährt, ein bei einem chinesischen Versandhandel via Internet erworbenes Zweirad, stellte die Polizei sicher. Das Teil konnte ohne Muskelkraft betrieben werden und fuhr schneller als 30 km/h. Damit ist das Fahrern führerschein- und das Fahrzeug versicherungspflichtig. Beides lag nicht vor. Auch wegen dieser Verstöße legte die Polizei Anzeigen vor. Am Samstag, 09. Mai. gegen 16.20 Uhr, zeigte ein Drogentest eines 50-Jährigen eine Reaktion auf THC und Opiate an. Der Mann musste sein Auto in Kirchhain stehen lassen. Für einen 36 Jahre alten Autofahrer endete die Fahrt am Sonntag, 10. Mai in der Goßfeldener Straße in Marburg. Auch bei ihm reagierte der Drogentest positiv auf THC. Die Polizei stellte zudem eine geringe Menge Marihuana sicher. Und schließlich zog die Polizei Stadtallendorf am Abend des Muttertags, um 23 Uhr, in der Herrenwaldstraße noch einen 19-Jährigen aus dem Verkehr. Der Drogentest des Autofahrers reagierte positiv auf Morphine und Opiate. Lediglich für den E-Bike-Fahrer veranlasste die Polizei keine Blutprobe. Alle anderen konnten ihren Weg erst nach der Blutentnahme auf der Polizeistation fortsetzen. Wieder zeigen die Ergebnisse die Notwendigkeiten der Polizeikontrollen und wieder weist die Polizei darauf hin, dass sie diese Kontrollen fortführt.

