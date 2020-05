Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch im Hohlweg - Ertappter Täter flüchtete; E-Bike unterschlagen; Jugendrad aus Keller gestohlen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Ockershausen - Einbruch im Hohlweg - Ertappter Täter flüchtete

In der Nacht zum Freitag, 08. Mai, um 03.40 Uhr bemerkt eine Bewohnerin eine Person in ihrem Einfamilienhaus im Hohlweg. Als der Einbrecher seine Entdeckung bemerkt, ergreift er sofort die Flucht. Näher beschreiben konnte die Frau den ca. 1,70 Meter großen Mann nicht. Er war durch ein aufgehebeltes Fenster eingedrungen und hatte bereits mehrere Möbelstücke durchsucht. Nach ersten Sichtungen erbeutete der Täter einen Schlüssel, einen Ring und eine Flasche Parfüm. Am Fenster entstand ein Schaden von mindestens 300 Euro, der Wert der Beute beträgt zudem mindestens 200 Euro. Wer hat zur Tatzeit im Hohlweg oder in unmittelbarer Umgebung Personen gesehen und kann diese beschreiben? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - E-Bike unterschlagen

Am Mittwoch, 06. Mai, gegen 16 Uhr erschien nach telefonischer Absprache ein Mann in einem Fahrradgeschäft in der Niederkleiner Straße, um vor dem beabsichtigten Kauf ein Pedelec mal Probe zu fahren. Der Mann kehrte nicht wieder zurück. Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des noch unbekannten Mannes führen könnten? Er war ca. 30 Jahre alt, ca. 1,85 Meter groß und von korpulenter Statur. Er hatte ein rundes Gesicht, fiel durch seine Kurzatmigkeit und den vermutlich ostdeutschen Akzent auf. Er erschien in einer kragenlosen schwarzen Jacke im Radladen. Wo ist das Fahrrad mit dem 500 W Motor? Es handelt sich um ein Hibike SDURO FullSEVEN LT 5.0 in den Farben Schwarz/Weiß/Blau im Wert von ca. 3500 Euro. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Stadtallendorf - Jugendrad aus Keller gestohlen

Aus einem Keller eines der Wohnblocks in der Dresdener Straße stahl ein Dieb ein schwarz-blaues Real Talson Jugendfahrrad. Der Diebstahl war zwischen 20 Uhr am Dienstag und 15 Uhr am Mittwoch, 06. Mai. Wer hat ein solches 24´er Jugendrad seither gesehen und kann Angaben zum Verbleib oder dem derzeitigen Nutzer machen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

