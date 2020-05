Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruchsspuren nach Wohnungsbrand - Kripo bittet um Hinweise; Beim Vorbeifahren gestreift - Schaden am weißen Fiat - Polizei sucht Zeugen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Einbruchsspuren nach Wohnungsbrand - Kripo bittet um Hinweise

Nach dem Brand einer Wohnung in einem Haus in der Straße Am Kupfergraben in der Nacht zum Sonntag, 10. Mai, steht die Brandursache noch nicht fest. Da die Ermittler Einbruchspuren fanden und da aus der Wohnung offenbar zwei Laptops und Parfüm fehlen, schließen die Ermittler derzeit eine Brandverursachung durch den Einbrecher nicht aus. Die Ermittlungen zur Brandentstehung dauern an. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Die Alarmierung von Feuerwehr und Polizei erfolgte gegen 05 Uhr. Durch den Brand entstand nach ersten Schätzungen ein höherer fünfstelliger Schaden.

Wer hat in der Nacht zum Sonntag, 10. Mai, Am Kupfergraben oder in unmittelbarer Nähe verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat z.B. ortsfremde Personen und/oder fremde Fahrzeuge bemerkt? Wem ist mit Blick auf den dann folgenden Brand Ungewöhnliches aufgefallen? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Beim Vorbeifahren gestreift - Schaden am weißen Fiat - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Stadtallendorf sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Montag, 11. Mai, gegen 09.20 Uhr, nahe des Anwesens Niederkleiner Straße 40 ereignete. Ein vorbeifahrendes Auto hatte einen gerade abgestellten weißen Fiat gestreift und den linken Außenspiegel beschädigt. Die Fahrerin saß noch im Auto, weil sie noch nach ihren Sachen griff. Sie hörte den plötzlichen Knall und sah dann den eingeklappten und beschädigten Außenspiegel. Hinweise zum verursachenden Auto konnte die junge Frau nicht geben. Diese erhofft sich die Polizei insbesondere von einem namentlich leider nicht bekannten Kunden einer Bäckerei, der einen Hinweis auf einen silbernen Pkw als möglicherweise verursachendes Fahrzeug gab. Dieser wichtige Zeuge sowie etwaige weitere Zeugen werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0 in Verbindung zu setzen.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell