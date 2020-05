Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Mann mit Fahrzeug erfasst - Haftbefehl wegen versuchten Totschlags

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizei Marburg-Biedenkopf

Dautphetal

Ein 65 Jahre alter Mann ist verdächtig, mit seinem Fahrzeug gezielt auf einen 39-jährigen Mann zugefahren zu sein und diesen erfasst zu haben. Die zuständige Richterin des Amtsgerichts Kirchhain erließ den von der Staatsanwaltschaft Marburg beantragten Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Das Geschehen ereignete sich am Samstag, 09. Mai, gegen 20.55 Uhr in der Gladenbacher Straße. Die beiden in der Türkei geborenen Männer sind sich persönlich bekannt. Der 39-jährige Mann erlitt schwere Verletzungen und liegt im Krankenhaus. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Die Polizei nahm den zunächst geflüchteten Beschuldigten kurz nach der Tat in seiner Wohnung fest. Er wurde am Sonntag, 10. Mai, der zuständigen Richterin des Amtsgerichts Kirchhain vorgeführt. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die umfangreichen Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf und den Hintergründen dauern an. Zur Rekonstruktion des Tatgeschehens wurde ein KFZ-Sachverständiger hinzugezogen und das Fahrzeug des Beschuldigten sichergestellt. Zeugen des Tatgeschehens in der Gladenbacher Straße werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Marburg zu melden.

Die weiteren Presseinformationen erfolgen ausschließlich über die Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421/290-222.

Timo Ide (Staatsanwalt und Pressesprecher)

Martin Ahlich (Pressesprecher der Polizei)

