POL-PDLU: Kampagne "One Billion Rising" Für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen und für Gleichstellung (32/1935)

Am Valentinstag fand in Speyer, Geschirrplätzel die Tanzveranstaltung "One Billion Rising" statt. Bei der Veranstaltung handelt es sich um eine weltweite Kampagne für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen und für Gleichstellung. An der Veranstaltung nahmen geschätzt 250 Personen teil, die tanzend ein Zeichen für das Recht auf Respekt und auf ein Leben ohne Gewalt setzten. Am Rande der Veranstaltung kam es zu einer Meinungsäußerung eines vorbeilaufenden Passanten, die zur Einleitung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens führen wird. Der Mann hatte seine Meinung in Form von "FuckYou" Rufen und dem Zeigen des Mittelfingers in Richtung Versammlung geäußert. Die Personalien des Mannes und seiner weiblichen Begleitung wurden erhoben.

