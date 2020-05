Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Auto erfasst 8-jährigen Radfahrer; Roter Pkw beschädigt schwarzen Audi A6 - Zeugen gesucht!

Marburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt - Auto erfasst 8-jährigen Radfahrer

Nach Zeugenaussagen fuhr ein 8 Jahre alter Junge mit seinem Fahrrad unvermittelt zwischen zwei geparkten Fahrzeugen hindurch auf die Fahrbahn. Es kam zur Kollision mit einem Pkw Kombi. Der Junge prallte auf die Motorhaube und zog sich eine Platzwunde am Kopf und Schürfwunden an den Knien zu. Er kam zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Der Unfall war am Dienstag, 12. Mai, um 18.48 Uhr in der Ringstraße. Nach eigenen und den Angaben der Zeugen fuhr die 43 Jahre alt Frau mit ihrem Kombi eher weniger als die in der Ringstraße erlaubten 30 km/h. Am Kombi entstand ein eher geringer Schaden.

Heskem - Roter Pkw beschädigt schwarzen Audi A6 - Zeugen gesucht!

Nach einer Verkehrsunfallflucht führte die gesicherte rote Fremdfarbe zu dem verursachenden Auto. Der gesuchte Pkw stand noch in unmittelbarer Nähe. Die Spuren deuten auf eine leichte Kollision bei einem Parkmanöver hin. Die beiden Schadensbilder der Autos passen. Der Schaden an den jeweils verkratzten Stoßstangen ist am Audi vorne links, am roten Auto hinten rechts. Die Kollision in der Straße Am Rübenstein war zwischen 10 Uhr am Montag und 16.20 Uhr am nachfolgenden Dienstag, 12. Mai. Die Besitzerin des Fahrzeugs macht von ihrem Recht zu Schweigen Gebrauch. Die Polizei sucht daher Zeugen des Verkehrsunfalls und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat den Unfall gesehen? Er kann Angaben machen zum Fahrer oder der Fahrerin des verursachenden roten Autos? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

