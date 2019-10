Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsbad-Langensteinbach - Nach tödlicher Auseinandersetzung in Langensteinbach zweiter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Karlsbad-Langensteinbach (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe:

Im Fall des am 14. Oktober in Langensteinbach getöteten 31 Jahre alten Mannes hat das Karlsruher Amtsgericht nun einer Beschwerde der Staatsanwaltschaft Karlsruhe abgeholfen und auch gegen den zweiten Tatverdächtigen einen Haftbefehl erlassen. Der junge Mann wurde daraufhin am Montagmittag in der Nähe einer Karlsruher Schule von Fahndungskräften der Kriminalpolizei festgenommen. Er wird am Dienstag erneut dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Nach weiteren Ermittlungen hat sich der gegen ihn bestehende Tatverdacht erhärtet. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat daraufhin einen Haftbefehl wegen des Tatverdachts des Mordes erwirkt.

Mirko Heim, Erster Staatsanwalt

Ralf Minet, Erster Kriminalhauptkommissar

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell