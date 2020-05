Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bernkastel-Kues (ots)

Am 06.05.2020 um 20:12 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer auf einem Wirtschaftsweg zwischen Bernkastel-Kues und Maring-Noviand. Der 67 jährige Motorradfahrer geriet aus bisher nicht geklärter Ursache mit seinem Motorrad ohne Fremdeinwirkung auf den Grünstreifen. Hierdurch verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall. Durch den Sturz wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste vor Ort durch den Rettungsdienst und Notarzt behandelt werden. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht und dort stationär aufgenommen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

