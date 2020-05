Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Graffiti in der Brunnenstraße - Kripo sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marbach

In der Nacht zum Samstag, 09. Mai sprühten Unbekannte in der Brunnenstraße großflächige Graffiti auf mehrere Hausfassaden. Der oder die Täter benutzen die Farben Schwarz und Rot. Die angebrachten Ziffern- und Buchstabenfolgen sowie teilweise ausgeschriebene Slogans beinhalten teils beleidigende und teils politisch motivierte Aussagen. Die Graffiti erstreckten sich über eine Breite etwa 1,10 bis zu 3,40 Metern und eine Höhe von bis zu 60 bis 85 Zentimetern. Wer hat zur mutmaßlichen Tatzeit zwischen 20.30 und 07.30 Uhr in der Brunnenstraße Beobachtungen gemacht, die mit der Sachbeschädigung durch die Farbschmierereien im Zusammenhang stehen könnten? Wer hat die Sprayer vielleicht gesehen? Wer kann sie beschreiben? Wem sind seit Samstag eventuell Personen mit schwarzer und/oder roter Farbe an Kleidung und/oder Händen aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

